  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Береговец Павел Павлович
Береговец Павел Павлович
6.0
0

Береговец Павел Павлович

Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
MedCenterBN
ул. Борисенко, 40
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
2500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи