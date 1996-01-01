  1. Главная
Бердник Олег Владимирович
6.0
0

Бердник Олег Владимирович

Стоматолог
Стаж 22 года
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • Ставропольская Государственная Медицинская Академия, Стоматологический факультет, 1994 - 1996 гг,1998 - 2000 гг.
  • Самарский Военно-Медицинский Институт, Стоматологический факультет, 2000 - 2002 гг.
  • Интернатура, СамВМИ, 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Начальник стоматологического кабинета, 2003 - 2016 гг.
  • Врач-стоматолог, ООО "Перламутр", 2016 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Перламутр
Доступен вызов на дом
ул. Светланская, 167
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
0 отзывов

