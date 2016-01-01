  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бердник Екатерина Михайловна
Бердник Екатерина Михайловна
6.0
0

Бердник Екатерина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Информация о враче
Образование
  • Бердянское медицинское училище, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж,2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи