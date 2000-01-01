  1. Главная
Беньковская Ольга Павловна
Беньковская Ольга Павловна

Главный врач
Стаж не указан
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
