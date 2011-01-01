Врачи
Владивостока
Бениова Светлана Николаевна
6.3
1
Бениова Светлана Николаевна
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2011 г.
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
1 отзыв
