Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Белов Евгений Владимирович
6.3
1
Белов Евгений Владимирович
Психиатр
,
Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Алексеева
Алла Владимировна
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Дроздова
Надежда Николаевна
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Журавлева
Наталья Владимировна
Психолог
,
Психотерапевт
6.5
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...