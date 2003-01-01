  1. Главная
Белоусова Елена Юрьевна
6.0
0

Белоусова Елена Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", ВГМУ, 2003 -2004 гг
Курсы повышения квалификации
  • Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Москва, 2015 г.
  • Владивостокский государственный медицинский университет, ТУ «Профпатология у рабочих основных отраслей промышленности», 2006 г.
  • ТУ «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2007 г.
Еще 6
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1480 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
990 р
