Белоусова Елена Юрьевна
Стаж 21 год / Врач первой категории
Направления работы: консервативное лечение офтальмологических нозологий переднего и заднего отрезка глазного яблока (острая и хроническая форма). Диагностика и лечение следующих заболеваний: катаракта; глаукома; аномалии рефракции; заболевания и патология сетчатки; заболевания придаточного аппарата глаза; патологии зрительного нерва. Владение навыками современной диагностики офтальмологических больных: визометрия; авторефрактометрия; биомикроскопия; скиоскопия; периметрия; пневмотонометрия; тонометрия по Маклакову. Проведение следующих медицинских манипуляций: парабульбарные и субконьюктивальные инъекции; инъекции в халязион; п/к инъекции; снятие роговичных и склеральных швов; удаление инородных тел конъюнктивы и роговицы; промывание слезных путей; массаж век; подбор очковой коррекции в том числе и сложной и контактных линз.
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1480 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
990 р
