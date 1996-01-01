  1. Главная
Белоус Наталья Альбертовна
6.6
2

Белоус Наталья Альбертовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
2 отзыва

