Беломестнов Павел Валентинович
6.3
1

Беломестнов Павел Валентинович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Первичная подготовка по специальности «Медицинский массаж», ВГМУ, 2003 г.
  • Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет, ВГМУ, 2004 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Неврология» на кафедре неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики, ВГМУ, КГБУЗ ВКБ N 1, 2004 – 2005 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач мануальный терапевт, остеопат, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 2006 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
1 отзыв

