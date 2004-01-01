Беломестнов Павел Валентинович
Стаж не указан
Принимает детей
Владеет всеми современными техниками мануальной медицины и остеопатии. Занимается остеопатическим наблюдением беременных, лечением стоматологических пациентов, специализируется на лечении туннельных невропатий верхних и нижних конечностей. Цель как специалиста: служить людям в гармонии с природой.
Адреса и стоимость приёма
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
