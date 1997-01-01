Врачи
Белоконь Елена Владимировна
Белоконь Елена Владимировна
Педиатр
Стаж 27 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, 1997 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Поликлиника №8, 1998 - 2002 гг.
Врач-педиатр, Всероссийский детский центр «Океан», 2002 - 2009 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2009 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
4 отзыва
