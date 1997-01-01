  1. Главная
Белоконь Елена Владимировна
7.2
4

Белоконь Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 27 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, 1997 - 1998 гг.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ Поликлиника №8, 1998 - 2002 гг.
  • Врач-педиатр, Всероссийский детский центр «Океан», 2002 - 2009 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2009 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
