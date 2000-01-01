Белокобыльская Ирина Степановна
Стаж 41 год
Специалист по эндокринной патологии у женщин. Производит лечение воспалительных заболеваний, бесплодия, тазовых спаек методом гирудотерапии, оказывает помощь женщинам в менопаузальном состоянии, лечит патологии шейки матки, подбирает контрацепции.
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
