Белокобыльская Ирина Степановна
7.6
12

Белокобыльская Ирина Степановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
  • Интернатура ВГМИ, ЦРБ Большой Камень, 1984 г.
  • Клиническая ординатура, Акушерство и гинекология, ВГМИ, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Практические вопросы гинекологической эндокринологии», г. Москва, РУДН, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
12 отзывов

