  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Белголова Оксана Зеноновна
Белголова Оксана Зеноновна
10
14

Белголова Оксана Зеноновна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 21 год / Врач первой категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная медицинская академия, Специальность "Лечебное дело", 1999 г. окончания
  • Прошла интернатуру по специальности акушерство и гинекология, 1999-2000 гг.
  • Первичная специализация « Ультразвуковая диагностика», 2009 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • ТУ ТГМУ по специальности «Акушерство и гинекология», 2005 г.
  • ТГМУ ТУ «Гистероскопия в гинекологии», 2007 г.
  • РУДН, г. Москва повышение квалификации по специальности «Акушерство и гинекология», 2009 г.
Еще 13
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
14 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи