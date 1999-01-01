Белголова Оксана Зеноновна
Стаж 21 год / Врач первой категории
Специалист по ведению беременности. Ведение физиологических, сложных беременностей, а также беременностей после протокола ВРТ (эко). Консультирует и ведет пациенток с беременностью. Помогает по вопросам планирования и подготовки к беременности.
Ведет прием как врач гинеколог-эндокринолог
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
