Белевич Иван Васильевич
Белевич Иван Васильевич
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
