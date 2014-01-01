  1. Главная
Беленькая Светлана Анатольевна
6.0
0

Беленькая Светлана Анатольевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
