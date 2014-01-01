Врачи
Беленькая Светлана Анатольевна
6.0
0
Беленькая Светлана Анатольевна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
