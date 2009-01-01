  1. Главная
Беленькая Анастасия Сергеевна
6.6
2

Беленькая Анастасия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

