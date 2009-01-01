Врачи
Беленькая Анастасия Сергеевна
Беленькая Анастасия Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
