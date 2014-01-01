Врачи
Белая Ольга Николаевна
6.0
0
Белая Ольга Николаевна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
