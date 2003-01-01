  1. Главная
Бекметова Алена Сергеевна
6.1
2

Бекметова Алена Сергеевна

Уролог
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • 2003г - Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2005г - Ординатура на базе Владивостокского Государственного медицинского университета по специальности "Дерматовенерология"
Курсы повышения квалификации
  • 2010г - Повышение квалификации по специальности "Дерматовенерология", Дальневосточный Государственный медицинский университет
  • 2012г - Ординатура на базе Владивостокского Государственного медицинского университета по специальности "Урология"
  • 2017г - Повышение квалификации по специальности "Урология" с выдачей сертификата специалиста, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Уролог
2710 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1230 р
2 отзыва

