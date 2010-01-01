  1. Главная
  3. Беева Елена Владимировна
Беева Елена Владимировна
6.5
2

Беева Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • Волгоградский государственный медицинский университет, 2009 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", Астраханская медицинская академия, 2010 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
  • ТУ "Эхокардиография",ТГМУ, 2015 г.
  • ТУ "Доплерография сосудов", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, ЦГБ г.Знаменск, 2010-2011 гг.
  • Врач-терапевт, ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", г.Москва, 2011-2015 гг.
  • Врач УЗД, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 2015 по настоящее время
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
