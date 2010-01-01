Врачи
Беева Елена Владимировна
Беева Елена Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
Волгоградский государственный медицинский университет, 2009 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", Астраханская медицинская академия, 2010 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
ТУ "Эхокардиография",ТГМУ, 2015 г.
ТУ "Доплерография сосудов", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, ЦГБ г.Знаменск, 2010-2011 гг.
Врач-терапевт, ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", г.Москва, 2011-2015 гг.
Врач УЗД, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №1", с 2015 по настоящее время
Врач УЗД, МЦ "Мечников", с 2015 г. по настоящее время
Врач УЗД, МЦ "Юнилаб", с 2017 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
2 отзыва
