Бедарев Кирилл Николаевич
6.3
1

Терапевт
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

