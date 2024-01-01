  1. Главная
Байрамова Айтач Фирузовна
6.0
0

Байрамова Айтач Фирузовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2024г. - Стоматология
Адреса и стоимость приёма
Гарант
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
1103 р
0 отзывов

