Байрамова Айтач Фирузовна
Стаж не указан
Лечение кариеса и его осложнений таких как пульпит и периодонтит, извлечение фрагментов инструментов из корневых каналов, художественные реставрации, подготовка зубов под протезирование, отбеливание зубов, профессиональная гигиена.
В своей практике врач использует операционный микроскоп для повышения качества и точности проведения стоматологических манипуляций. Это обеспечивает надежность и долговечность результатов лечения.
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
1103 р
