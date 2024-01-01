Байрамова Айтач Фирузовна

Лечение кариеса и его осложнений таких как пульпит и периодонтит, извлечение фрагментов инструментов из корневых каналов, художественные реставрации, подготовка зубов под протезирование, отбеливание зубов, профессиональная гигиена.



В своей практике врач использует операционный микроскоп для повышения качества и точности проведения стоматологических манипуляций. Это обеспечивает надежность и долговечность результатов лечения.