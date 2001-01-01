  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Байнова Виктория Юрьевна
Байнова Виктория Юрьевна
6.0
0

Байнова Виктория Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, специальность «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности: Врач клинической лабораторной диагностики
  • Сертификат по специальности: Врач молекулярных методов диагностики
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач лаборант, "Приморская краевая детская клиническая больница", 1993 - 2001 гг.
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Отдел лабораторной диагностики, "Приморский краевой диагностический центр", 2002 - 2014 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи