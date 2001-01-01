Врачи
Байнова Виктория Юрьевна
6.0
0
Байнова Виктория Юрьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, специальность «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности: Врач клинической лабораторной диагностики
Сертификат по специальности: Врач молекулярных методов диагностики
Опыт работы
Врач лаборант, "Приморская краевая детская клиническая больница", 1993 - 2001 гг.
Врач клинической лабораторной диагностики, Отдел лабораторной диагностики, "Приморский краевой диагностический центр", 2002 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
