Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Байкова Татьяна Валерьевна
6.0
0
Байкова Татьяна Валерьевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дударь
Оксана Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
8.7
9
Записаться
Яковенко
Надежда Николаевна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
7.0
4
Записаться
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...