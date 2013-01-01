  1. Главная
Баяндина Тамара Ивановна
5.9
2

Баяндина Тамара Ивановна

Эндокринолог
Стаж 45 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2013 г.
  • Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Аркус
ул. Невская, 3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва

