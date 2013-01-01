Врачи
Баяндина Тамара Ивановна
5.9
2
Баяндина Тамара Ивановна
Эндокринолог
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2013 г.
Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аркус
ул. Невская, 3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Запись по телефону
