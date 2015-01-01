  1. Главная
Баякова Татьяна Петровна
Баякова Татьяна Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1985-1988 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

