Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Баякова Татьяна Петровна
6.0
0
Баякова Татьяна Петровна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1985 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", 1985-1988 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Русинова
Наталья Петровна
Терапевт
6.3
1
Записаться
Кузина
Елена Юрьевна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Шекунова
Ольга Ивановна
Терапевт
,
Зав. отделением
8.9
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...