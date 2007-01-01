Врачи
Батюкова Вера Евгеньевна
Батюкова Вера Евгеньевна
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВМИ по специальности «Лечебное дело», 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПК в Ленинградском институте усовершенствования врачей-экспертов МСО РСФСР на цикле специализаций по врачебно-трудовой экспертизе при внутренних болезнях, 1981 - 1982 гг.
Профессиональная переподготовка по специальности: «Физиотерапия и курортология», ВГМУ, 2007 г.
Сертификат "Физиотерапия", 2012 г.
Повышение квалификации по программе: «Избранные вопросы физиотерапии», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
