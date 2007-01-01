  1. Главная
Батюкова Вера Евгеньевна
6.0
0

Батюкова Вера Евгеньевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ по специальности «Лечебное дело», 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК в Ленинградском институте усовершенствования врачей-экспертов МСО РСФСР на цикле специализаций по врачебно-трудовой экспертизе при внутренних болезнях, 1981 - 1982 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности: «Физиотерапия и курортология», ВГМУ, 2007 г.
  • Сертификат "Физиотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
