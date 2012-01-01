Врачи
Батулькина Галина Ивановна
6.0
0
Батулькина Галина Ивановна
Терапевт
Стаж 52 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", ВГМИ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
