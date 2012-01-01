Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Батуева Ирина Григорьевна
5.8
3
Батуева Ирина Григорьевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1980 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", РУДН, г. Москва, 2012 г.
Сертификат "Профпатология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, с 1981 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Головачева
Валентина Дмитриевна
Терапевт
6.3
1
Записаться
Кривенко
Людмила Евгеньевна
Ревматолог
,
Терапевт
7.7
0
Записаться
Назарова
Лариса Анатольевна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...