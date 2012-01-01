  1. Главная
  Батуева Ирина Григорьевна
Батуева Ирина Григорьевна
5.8
3

Батуева Ирина Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1980 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", РУДН, г. Москва, 2012 г.
  • Сертификат "Профпатология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, с 1981 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва

