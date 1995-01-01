  1. Главная
Батищев Эдуард Михайлович
6.3
1

Батищев Эдуард Михайлович

Терапевт
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  Сертификационный цикл "Терапия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
