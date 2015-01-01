Врачи
Батина Лариса Сергеевна
9.4
12
Батина Лариса Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Отоларингология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Отоларингология, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-оториноларинголог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
12 отзывов
