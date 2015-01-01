  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Батина Лариса Сергеевна
Батина Лариса Сергеевна
9.4
12

Батина Лариса Сергеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Отоларингология, Сертификационный цикл, 2015 г.
  • Отоларингология, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи