Батаева Татьяна Николаевна
6.0
0

Батаева Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • Двухгодичные курсы медицинских сестер Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Физиотерапия", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов

