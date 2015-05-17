Баша Надежда Викторовна
Стаж 11 лет
Психотерапия при пограничных психических расстройствах (реакции на стресс, неврозы, страхи, панические атаки, компульсивное расстройство и т.п.)
Психокоррекция поведения, детско-родительских отношений.
Медикаментозная терапия психических проблем (нарушения сна, повышенная тревожность и возбудимость, снижение когнитивных способностей, синдром навязчивых расстройств, и т.п.
Психокоррекция поведения, детско-родительских отношений.
Медикаментозная терапия психических проблем (нарушения сна, повышенная тревожность и возбудимость, снижение когнитивных способностей, синдром навязчивых расстройств, и т.п.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психиатр
По запросу
Загрузка комментариев...