  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Баша Надежда Викторовна
Баша Надежда Викторовна
6.0
0

Баша Надежда Викторовна

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 11 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ от 2012 года по специальности “педиатрия”, диплом № 20828.
  • Интернатура от 2013 года по специальности “психиатрия” на базе ГБУЗ “ККПБ” г.Владивосток, диплом №012524005214. Сертификат специалиста по психиатрии № 0125070006594.
Курсы повышения квалификации
  • ЧУ “Образовательная организация дополнительного профессионального образования” “Международная академия экспертизы и оценки” г.Саратов. Диплом № 642411037665, рег, 2019/183-7402 от 31.12.2019 года. ПП “Психотерапия”.
  • ЧУ “Образовательная организация дополнительного профессионального образования” “Международная академия экспертизы и оценки” г.Саратов. Сертификат №1164242255641, рег, №0101 от 31.12.2019 года. ПП “Психотерапия”.
  • ТГМУ удостоверение о ПУ № 070000009529, рег., 15956 г.Владивосток от 08.06.2019 г. ПК “Избранные вопросы психиатрии”.
Еще 11
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи