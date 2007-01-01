Врачи
Басенко Лариса Всеволодовна
6.0
0
Басенко Лариса Всеволодовна
Фельдшер
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебное дело", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Фельдшер
По запросу
Запись по телефону
