Басенко Ирина Владиславовна
7.9
8

Басенко Ирина Владиславовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
