Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Басенко Ирина Владиславовна
7.9
8
Басенко Ирина Владиславовна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
8 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Муранова
Оксана Юрьевна
УЗИ-специалист
6.6
2
Записаться
Жилина
Ирина Александровна
УЗИ-специалист
10
14
Записаться
Плювак
Юлия Витальевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...