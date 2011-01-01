Врачи
Барвинский Василий Алексеевич
Барвинский Василий Алексеевич
Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
Горьковский медицинский институ, Военно-медицинский 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Функциональная диагностика" 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
4 отзыва
