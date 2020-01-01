  1. Главная
Бартковская Наталья Сергеевна
6.0
0

Бартковская Наталья Сергеевна

Клинический психолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ клиническая психология год выпуска 2020
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации АНО ДПО "МИГИП" по программе введение в гештальт терапию контакт с собой. Москва 2021г
Адреса и стоимость приёма
Психолог Наталья Бартковская
ул. Комсомольская, 3
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
7000 р
