Бартковская Наталья Сергеевна
Бартковская Наталья Сергеевна
Клинический психолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ клиническая психология год выпуска 2020
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации АНО ДПО "МИГИП" по программе введение в гештальт терапию контакт с собой. Москва 2021г
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Психолог Наталья Бартковская
ул. Комсомольская, 3
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
7000 р
