Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Баркова Н. А.
6.0
0
Баркова Н. А.
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Литвинова
Ирина Ивановна
Физиотерапевт
6.2
1
Записаться
Музыченко
Юлия Сергеевна
Физиотерапевт
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Король
Ирина Валерьевна
Стоматолог-пародонтолог
,
Физиотерапевт
,
Главный врач
,
Стоматолог общей практики
6.8
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...