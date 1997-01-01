Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Баркар Ирина Сергеевна
6.3
1
Баркар Ирина Сергеевна
Дерматолог
,
Физиотерапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Литвинова
Ирина Ивановна
Физиотерапевт
6.2
1
Записаться
Батюкова
Вера Евгеньевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Бартовщук
Лидия Николаевна
Физиотерапевт
6.8
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...