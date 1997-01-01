  1. Главная
Баркар Ирина Сергеевна
Баркар Ирина Сергеевна

Дерматолог, Физиотерапевт
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв

