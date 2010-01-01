Врачи
Барановская Ирина Анатольевна
6.3
1
Барановская Ирина Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
