Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Баранова Ольга Борисовна
6.3
1
Баранова Ольга Борисовна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 1999 г. окончания
Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1999 - 2000 гг.
Аспирантура по педиатрии, ученая степень - кандидат медицинских наук, ВГМУ, 2000 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Центр охраны материнства и детства, 2000 - 2004 гг.
Врач-педиатр, Краевая детская консультативная поликлиника, 2004 - 2007 гг.
Врач-педиатр, Заместитель главного врача, Руководитель клиники на Кузнецова, Детская клиника "Алена", 2008 - 2014 гг.
Заведующая педиатрическим отделением, Детский медицинский центр "Вирилис" г. Санкт-Петербург, 2014 - 2017 гг.
Врач-педиатр, Заместитель главного врача, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Домнина
Елена Викторовна
Педиатр
9.2
11
Записаться
Нигей
Елена Александровна
Педиатр
6.3
1
Записаться
Колесникова
Валентина Петровна
Педиатр
7.3
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...