Баранова Наталья Борисовна
6.2
1

Баранова Наталья Борисовна

Эндоскопист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
1 отзыв

