Баранова Наталья Борисовна
6.2
1
Баранова Наталья Борисовна
Эндоскопист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
1 отзыв
