Баранов Виталий Витальевич
6.0
0
Баранов Виталий Витальевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
