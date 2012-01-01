Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Баранник Валентина Борисовна
6.0
0
Баранник Валентина Борисовна
Акушер-гинеколог
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Капацинская
Оксана Владимировна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
10
25
Записаться
Сливко
Елена Александровна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
9.8
13
Записаться
Тарасова (Постнова)
Ольга Юрьевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-онколог
,
Врач ультразвуковой диагностики
10
32
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...