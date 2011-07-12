  1. Главная
Баранцев Сергей Дмитриевич
Баранцев Сергей Дмитриевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Диплом о Высшем Образовании, от 12.07.2011, выдан ГОУ ВПО ВГМУ МЗ и СР РФ
  • Удостоверение Об Окончании Клинической Интернатуры (первичной специализации), от 31.07.2012. Выдан ГОУ ВПО ВГМУ МЗ и СР РФ
  • Диплом О Послевузовском Профессиональном Образовании (Ординатура), от 31.07.2015
Курсы повышения квалификации
  • Присвоена Квалификация Врач (Провизор) По Направлению Подготовки (специальности) Ортодонтия
  • Диплом о Профессиональной Переподготовке, от 26.01.2016
  • Диплом о Профессиональной Переподготовке, от 27.12.2019
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов

