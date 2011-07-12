Баранцев Сергей Дмитриевич
Стаж не указан
Стаж работы стоматологом-ортопедом — с февраля 2016 года по настоящее время.
Стаж работы стоматологом-ортодонтом — с августа 2015 года по настоящее время.
Стаж работы стоматологом-хирургом — с января 2020 года по настоящее время.
Стаж работы стоматологом-ортодонтом — с августа 2015 года по настоящее время.
Стаж работы стоматологом-хирургом — с января 2020 года по настоящее время.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Загрузка комментариев...