Барадулина Юлия Алексеевна
6.2
1

Барадулина Юлия Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, Челюстно-лицевая хирургия 1991 - 1997 гг.
  • Хабаровский дальневосточный государственный медицинский университет, Стоматология терапевтическая, 1998 - 2001 г.
  • Интернатура по стоматологии, ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Стоматология хирургическая", ВГМУ, 2011 г.
  • "Организация здравоохранения и общественного здоровья", ТГМУ, 2013 г.
  • "Стоматология терапевтическая, пародонтология", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения МЗ Хабаровского края, 2013 г.
Опыт работы
  • Медсестра челюстно-лицевой хирургии, Краевая клиническая больница №2, 1993 - 1998 гг.
  • Лаборант, ДГМУ, 1998 - 2001 гг.
  • Врач-стоматолог-интерн, Городская стоматологическая поликлиника, 2001 - 2002 гг.
Адреса и стоимость приёма
Ивея
ул. Лермонтова, 60
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Центр профессиональной стоматологии
ул. Гоголя, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
