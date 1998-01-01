Барадулина Юлия Алексеевна
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Лермонтова, 60
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
ул. Гоголя, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
