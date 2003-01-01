  1. Главная
Барабаш Екатерина Юрьевна
10
29

Барабаш Екатерина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
  • Интернатура, Кафедра "Детские инфекции", 2003 - 2004 гг.
  • Первичная специализация: "Аллерголог-иммунолог", 2008 - 2009 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Традиционные системы оздоровления", ВГМУ, 2009 г.
  • СЦ по специальности "Аллергология и иммунология", ТГМУ, 2013 г.
  • Тематическое усовершенствование "Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний и актуальные вопросы клинической иммунологии", ВГМУ, г.Владивосток, 2012 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации аллергологии и клинической иммунологии (РААКИ)
  • Член Российского Респираторного общества, Европейского Респираторного общества
  • Ежегодное участие в конференциях, в том числе в качестве лектора
Опыт работы
  • Аллерголо-иммунолог, Владивостокский клинико-диагностический центр с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
