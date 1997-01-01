Врачи
Барабаш Анна Юрьевна
Барабаш Анна Юрьевна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, Стоматология, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", до 2020 г.
Опыт работы
Зубной врач, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог
