  Барабаш Анна Юрьевна
Барабаш Анна Юрьевна
7.2
4

Барабаш Анна Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, Стоматология, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", до 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной врач, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

