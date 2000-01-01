  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Балашева Олеся Александровна
Балашева Олеся Александровна
6.3
1

Балашева Олеся Александровна

Педиатр, Специалист по вакцинации, Зав. центром
Стаж 25 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность "Педиатрия", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ТУ, Актуальные вопросы вакцинопрофилактики, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Центр вакцинопрофилактики ООО «Надалекс», 2002 - 2008 гг.
  • Врач-педиатр, Центр вакцинопрофилактики клиники «Новомед»
  • Заведующая Центром вакцинопрофилактики клиники «Новомед», 2012 - 2014 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Специалист по вакцинации
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи