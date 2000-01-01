Врачи
Балашева Олеся Александровна
6.3
1
Балашева Олеся Александровна
Педиатр
,
Специалист по вакцинации
,
Зав. центром
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, специальность "Педиатрия", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ТУ, Актуальные вопросы вакцинопрофилактики, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Центр вакцинопрофилактики ООО «Надалекс», 2002 - 2008 гг.
Врач-педиатр, Центр вакцинопрофилактики клиники «Новомед»
Заведующая Центром вакцинопрофилактики клиники «Новомед», 2012 - 2014 гг.
Педиатр, заведующая Центром вакцинопрофилактики ООО МЦ «Доктор Тафи», 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Специалист по вакцинации
По запросу
1 отзыв
