  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Балан Диана Ивановна
Балан Диана Ивановна
6.3
1

Балан Диана Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Korea medcenter
пр-т Красного Знамени, 94
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи