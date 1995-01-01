  1. Главная
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
14

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1989 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология ", Иркутский институт усовершенствования врачей, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, г. Хабаровск
  • Патология шейки матки, кольпоскопия, гг. Иркутск, Казань, Новосибирск
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Ярослава
ул. Авроровская, 17
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
