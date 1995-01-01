Балацкая Наталья Владимировна
Стаж 34 года
Проведено около 27000 кольпоскопий. Оперирующий доктор. Владеет всеми техниками операций в малой гинекологии. Специалист в области эстетической урогинекологии.
ул. Адмирала Горшкова, 3
пр-т Красного Знамени, 38
ул. Авроровская, 17
ул. Запорожская, 77
