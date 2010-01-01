Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бакунина Валентина Григорьевна
6.0
0
Бакунина Валентина Григорьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факульетет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Тематическое усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Будённый
Константин Сергеевич
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Гинеколог-онколог
10
19
Записаться
Кузора
Наталья Анатольевна
Акушер-гинеколог
7.8
6
Записаться
Пономаренко
Наталья Николаевна
Акушер-гинеколог
8.0
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...