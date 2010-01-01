  1. Главная
Бакунина Валентина Григорьевна
6.0
0

Бакунина Валентина Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факульетет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2012 г.
  • Тематическое усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
